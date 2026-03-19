El sorpresivo gesto de Duki tras el escándalo que involucra a Emilia Mernes

La polémica se hizo pública luego de que Tini Stoessel y María Becerra dejaran de seguir a Emilia Mernes, confirmando sospechas sobre una mala relación con la intérprete de Como si no importara.

Según reveló Yanina Latorre en el ciclo Sálvese quien pueda, el conflicto nació por celos profesionales de Mernes, quien habría optado por "robarle" parte de su equipo de trabajo a Becerra y habría tenido una actitud similar con Stoessel.

A raíz de estas revelaciones, la artista entrerriana comenzó a perder seguidores mientras en las redes sociales la calificaban de "mala compañera" y "trepadora". En medio de este clima tenso, Cazzu intervino con un mensaje contundente asegurando que esto "no es casual", mientras dos ex parejas de la cantante y Nicki Nicole también realizaron aclaraciones o rompieron el silencio para avivar la polémica.

Lo más sorprendente fue la postura de Duki, quien en lugar de intervenir en la catarata de acusaciones contra su pareja, se mostró activo en sus historias de Instagram compartiendo pedidos de fans sobre ideas para su próximo álbum y nueva música. Muchos interpretaron esta actitud ajena a la controversia como una forma de evitar el conflicto, aunque despertó dudas sobre su posicionamiento real en medio del enfrentamiento.