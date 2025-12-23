Publicidad
El Gobierno provincial otorgará un bono a los residentes de Salud

La medida alcanza a residentes médicos y no médicos de la provincia, quienes percibirán un bono extraordinario de $120.000 como parte de una política de acompañamiento del Estado.

POR REDACCIÓN

23 de diciembre de 2025
El bono alcanzará a todos los residentes que se desempeñan dentro del sistema público de salud provincial. Foto: Gentileza.

El Gobierno de San Juan dispuso el otorgamiento de un bono extraordinario de $120.000 para los residentes del sistema de Salud, tanto médicos como no médicos, que se abonará durante el mes de enero de 2026.

La decisión fue adoptada por el gobernador Marcelo Orrego, junto al ministro de Salud, Amílcar Dobladez, en el marco de una política orientada a acompañar a los trabajadores de la salud y dar respuesta a las necesidades actuales del sector, especialmente en un contexto económico complejo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida busca reconocer el esfuerzo y el compromiso diario de quienes cumplen funciones como residentes en hospitales y centros de salud de toda la provincia, al tiempo que se mantiene una administración responsable de los recursos del Estado.

El bono alcanzará a todos los residentes que se desempeñan dentro del sistema público de salud provincial y se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario y mejorar las condiciones de quienes forman parte de él.

La iniciativa se enmarca en una estrategia que apunta a sostener y reforzar el recurso humano en Salud, considerado un pilar fundamental para garantizar la atención a la comunidad sanjuanina.

