El pasado jueves en la madrugada, una mujer de 32 años fue ingresada al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con una importante parte de cuerpo quemado. Hasta el lugar llegó acompañada de su pareja, Matías Cáceres, quien había dicho a las autoridades que la mujer se quemó intentando matar garrapatas. Ante la inconsistencia de la declaración, se inició un proceso investigativo por un presunto intento de femicidio, dato que estaría próximo a confirmarse tras las declaraciones del hijo de la pareja tras ser sometido a una Cámara Gesell.

Roberto Ginsberg, fiscal de la causa, dijo a DIARIO HUARPE que tras la audiencia del único sospechoso por la causa de la mujer de 32 años, que llegó hasta el Rawson con parte de su rostro, tórax y ambos brazos quemados, se dictó prisión preventiva por cuatro meses para la pareja Matías Cáceres y se encuentran a la espera de que la víctima pueda dar su testimonio.

“Hasta el momento no hemos podido hablar con la víctima porque aún está internada en terapia intensiva y queremos ser prudentes y cuidadosos con su salud, por lo tanto, no hay una denuncia formal. Eso no impidió que actuáramos de oficio. Vamos a esperar a que pueda hablar y esclarecer el hecho”, detalló el fiscal.