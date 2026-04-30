El historiador y divulgador argentino Lucas Botta se presentará el sábado 9 de mayo a las 20 en el Auditorio del Museo Franklin Rawson, con una propuesta escénica que combina historia, humor y música en vivo. Se trata de “Chamuyos que hicieron historia”, un espectáculo que propone revisar los grandes relatos —y engaños— que marcaron el rumbo de la humanidad.

Una historia que salió del aula y conquistó el mundo

Reconocido por ser el creador y conductor de Historia en Podcast, uno de los programas de divulgación histórica más escuchados en español, Botta comenzó su proyecto en 2020, en plena pandemia, como una herramienta pedagógica para sus alumnos de secundaria. Lo que inició como un recurso educativo terminó convirtiéndose en un fenómeno global, con presencia en más de 100 países.

“Se viene una forma novedosa de escuchar historia, de consumir contenido histórico”, adelantó en diálogo con DIARIO HUARPE. Y explicó el espíritu del proyecto: “En la obra tratamos de mezclar historias curiosas, muy parecidas, pero que tienen siempre alguna mentirita por detrás, un poco de humor, un poco de música”.

Historia, humor y “chamuyo” en escena

La propuesta recorre episodios donde las falsedades, exageraciones o relatos incomprobables terminaron influyendo en procesos históricos clave. Desde el Caballo de Troya hasta episodios de la Segunda Guerra Mundial, pasando por figuras atravesadas por el engaño, el show invita tanto a la reflexión como al entretenimiento.

El espectáculo se enmarca dentro de lo que el propio Botta define como “teatro histórico”, un formato que combina divulgación, narrativa escénica y cercanía con el público.

Divulgar sin perder el rigor

Consultado sobre el equilibrio entre lo académico y lo accesible, el historiador fue claro: “Siempre tiene que existir el método, el análisis y la búsqueda de fuentes, pero la idea es tratar de comunicar en formatos que sean accesibles para cualquier público, sepa o no de historia”. En esa línea, cuestionó cierta lógica tradicional: “Si no, pasa esto de que los historiadores escribimos historia para otros historiadores”.

Para Botta, una de las claves de su alcance está en la claridad del mensaje: “Si yo logro que alguien de 13, 14 o 15 años entienda mi historia, seguramente la va a poder entender cualquier otra persona”.

Del podcast al encuentro cara a cara

El paso del formato digital al escenario le permitió construir otro tipo de vínculo con su audiencia. “Es una forma de ponerle cara a esos seguidores que uno no sabe quiénes son. Se genera un momento de cercanía desde lo físico, de compartir un lugar y compartir historias”, sostuvo.

Ese contacto directo también tuvo efectos concretos: “Me pasó mucho de gente que empezó a estudiar carreras vinculadas a la historia o el turismo después de escuchar el podcast. Ahí se cumple la función de la divulgación”.

Una invitación al público sanjuanino

Sobre su recorrido, Botta reconoció que nunca imaginó el impacto del proyecto: “Empecé para 30 estudiantes en secundaria y hoy hablamos de más de 100 países y millones de reproducciones. Me cambió absolutamente la vida”.

De cara a su presentación en la provincia, dejó un mensaje directo: “Tenemos muchos seguidores en San Juan. Sería un placer ponerle cara a esas reproducciones del podcast. Detrás de cada historia siempre hay una persona, y conocerlas me pone muy feliz”.

La función será el sábado 9 de mayo a las 20 en el Auditorio del Museo Franklin Rawson. Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb, con un valor anticipado de $30.000. Será una única presentación en San Juan.