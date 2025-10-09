En el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, se llevaron a cabo cinco intervenciones quirúrgicas. Una de ellas consistió en una cirugía laparoscópica, procedimiento que se realizó por primera vez en el departamento, marcando un avance trascendental en la atención sanitaria de la zona.

El objetivo de esta acción es fortalecer la accesibilidad, equidad y justicia social en la atención de la salud de los habitantes de Media Agua y localidades cercanas, evitando derivaciones a centros de mayor complejidad y reduciendo los tiempos de espera.

Publicidad

Dicho plan permitió duplicar la cantidad de cirugías realizadas en los últimos años:

• Año 2023: 96 cirugías

• Año 2024: 159 cirugías

• Año 2025: 245 (Septiembre) con el objetivo de llegar a unas 400 cirugías a fin de año.

Publicidad

La cirugía laparoscópica fue una Colecistectomía en una paciente de 21 años, oriunda de Cochagual, y representa un hito en la capacidad resolutiva del hospital. La disponibilidad del nuevo equipamiento permite efectuar procedimientos complejos con menor tiempo de internación, menor dolor postoperatorio y reducción de complicaciones, además de evitar traslados innecesarios a otros centros de salud.

El Hospital Dr. Ventura Lloveras del departamento Sarmiento, dependiente de la Zona Sanitaria V, continúa fortaleciendo su infraestructura y servicios, reflejando el compromiso sostenido del sistema público de salud con la mejora continua y la atención de calidad para toda la comunidad.