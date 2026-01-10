People we meet on vacation, la comedia romántica que estrenó Netflix

Netflix ha incorporado a su plataforma Gente que conocemos de vacaciones (People We Meet On Vacation), una producción de Estados Unidos estrenada el 9 de enero de 2026.

El film, dirigido por Brett Haley, es una transposición de la novela publicada en 2021 por Emily Henry, autora que ya cuenta con otras cuatro obras similares seleccionadas para el cine. La historia se centra en Poppy Wright (Emily Bader) y Alex Nilsen (Tom Blyth), dos amigos con personalidades opuestas —ella inestable y él cerebral— que comparten vacaciones veraniegas a lo largo de casi una década.

El relato pendula entre diversos escenarios, incluyendo el campus de una universidad en Boston, la ciudad de Linfield (Ohio), Nueva York, Nueva Orleans, la Toscana y un presente en Barcelona.

La película cuenta con un elenco integrado por Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon y Alan Ruck. El equipo técnico incluye el guion de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, la fotografía de Rob C. Givens, la edición de Evan Henke y la música de Keegan DeWitt.

La propuesta ha sido descrita como un producto de consumo satisfactorio y efímero, similar al "easy listening" o el "fast food", que no supera una "medianía alarmante". Se la compara con una mezcla entre Cuando Harry conoció a Sally y la serie Los años nuevos, abordando temas como la inmadurez y la (im)posibilidad de la amistad ante la intimidad intensa.

Pese a ser calificada como una obra "inocua" e "insípida", se destaca su carácter previsible y profesional dentro de la maquinaria del streaming, que suele adaptar éxitos de ventas de listas como las de The New York Times o IndieBound.

Este lanzamiento coincide con otras novedades recientes, como el estreno de la comedia negra El accidente de piano de Quentin Dupieux, el film La virgen de la tosquera de Laura Casabé, y la película Marty Supremo de Josh Safdie. Asimismo, se encuentran disponibles especiales sobre la banda Joy Division en diversas plataformas digitales.