El insólito episodio por el cuál Shakira se enteró que Gerard Piqué le era infiel

A seis meses de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, se filtró la forma en que la cantante colombiana advirtió que alguien visitaba al ex deportista en su ausencia. El consumo de un producto fue determinante para saber que en cada ocasión que viajaba su ex pareja no estaba solo.

Cada vez que Shakira regresaba a casa tras unos días ausentes, se encontraba con la mermelada consumida. Sin embargo, a Gerard Piqué no le gustaba y esto dejaba en evidencia en todas las ocasiones que alguien lo acompañaba., posiblemente Clara Chía Martí.

Así, la cantante colombiana que pudo descubrir la infidelidad de su ex pareja lo dejó ver en su video clip de "Te felicito" al ir y abrir la heladera. Cuando fue consultada sobre esa escena dijo que fue allí en busca de la verdad.

De este modo, se especula que las próximas canciones y videos que lance Shakira dejen al desnudo más información respecto a su escandalosa separación con Piqué.

El 2023 de Shakira

Este año, en el mes de septiembre, Shakira lanzará un nuevo disco. Algo que no sucede hace más de cinco años. Para el mismo se espera que la cantante cuente como se siente tras vivir un episodio muy triste en su vida, ya que como ella misma lo ha confesado, el estudio de grabación es el lugar que elige para sanar su corazón.