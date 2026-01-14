El delantero español Borja Iglesias denunció haber sido víctima de insultos homofóbicos tras el partido entre Celta de Vigo y Sevilla, en un episodio que volvió a encender el debate sobre la violencia verbal y la discriminación en el fútbol. El hecho ocurrió a la salida del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

En las imágenes se observa cómo el exgoleador del Betis es increpado por hinchas del Sevilla, quienes le gritan frases como “a ver si te morís”, “sinvergüenza, vete a tu casa” y “píntate las uñas”, entre otros insultos. Ante la situación, Iglesias respondió con ironía: “Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca”.

Borja Iglesias es una de las figuras más visibles del activismo contra la discriminación dentro del deporte, postura que lo convirtió en blanco frecuente de ataques y comentarios violentos. No es la primera vez que atraviesa una situación similar. En abril de 2025, luego de marcar tres goles frente al Barcelona, también recibió insultos que decidió exponer públicamente en sus redes sociales.

En aquella oportunidad, el delantero reflexionó: “Seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto a los demás sigue estando muy lejos. No sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol”. A pesar de no haber hecho declaraciones sobre su orientación sexual, Iglesias suele ser atacado por su defensa activa de la diversidad y la inclusión.

El club Celta de Vigo salió a respaldarlo públicamente con un mensaje contundente. “El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol. Orgullosos de ti, dentro y fuera del terreno de juego”, escribieron desde la institución junto a una imagen del futbolista. Además, la Liga de España tomó intervención en el caso.

El nuevo episodio volvió a poner sobre la mesa una problemática persistente en el fútbol español, donde los discursos de odio siguen presentes tanto en los estadios como en las redes sociales, pese a los avances en concientización y sanciones.