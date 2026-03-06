Rusia se ofreció a actuar como mediador en el conflicto que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. La propuesta fue anunciada por el representante permanente ruso ante las organizaciones internacionales, Mikhail Ulyanov, quien afirmó que Moscú está dispuesto a facilitar un diálogo entre las partes.

Según explicó el diplomático, el objetivo sería impulsar conversaciones de paz entre Washington y Teherán para frenar la escalada del conflicto, que en los últimos días se intensificó con ataques militares y bombardeos en la región. No obstante, reconoció que una reanudación del diálogo parece poco probable en el corto plazo debido al alto nivel de confrontación.

Publicidad

Ulyanov señaló además que tanto Estados Unidos como Irán persiguen objetivos que difícilmente puedan alcanzarse por medio de acciones militares. Mientras Washington busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, el gobierno iraní exige principalmente un alivio de las sanciones económicas impuestas por Occidente.

Desde Moscú también manifestaron preocupación por el impacto regional de la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel. Las autoridades rusas advirtieron que la operación podría agravar la inestabilidad en Medio Oriente y aumentar el riesgo de una escalada mayor.

Publicidad

En ese contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso criticó la intervención militar y sostuvo que fue lanzada bajo un “pretexto inventado”, al tiempo que reclamó el cese inmediato de las hostilidades para evitar una ampliación del conflicto.

Por su parte, el canciller Serguéi Lavrov advirtió que el argumento de impedir que Irán obtenga armas nucleares podría generar el efecto contrario y desencadenar una carrera armamentista en la región, lo que incrementaría la tensión internacional.