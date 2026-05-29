El secretario general de UPCN nacional, Andrés Rodríguez, aprovechó su visita a San Juan para participar del histórico Congreso sindical y dejó definiciones políticas que resonaron dentro del peronismo. El dirigente sindical defendió las internas abiertas en el PJ, pidió mayor protagonismo del sindicalismo y evitó bendecir candidaturas de cara al 2027.

Rodríguez sostuvo que el peronismo necesita ordenar su interna con participación democrática y aseguró que desde el sindicalismo buscarán sostener las PASO. “Creemos que es un buen sistema para dirimir justamente las internas de un partido”, afirmó en exclusiva para DIARIO HUARPE. Además, remarcó que el movimiento obrero “pretende representación y protagonismo” en la discusión del futuro político y económico del país.

En ese marco, destacó el acercamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y valoró que la CGT haya logrado representación legislativa. “El sindicalismo merece discutir el diseño de la Argentina”, expresó durante la entrevista.

Consultado sobre las diferencias internas dentro del propio sindicalismo entre sectores que respaldan a Kicillof y otros alineados con Sergio Uñac, Rodríguez bajó el tono a la disputa y aseguró que no habrá una postura unificada. “El sindicalismo no va a actuar en bloque. Cada dirigente tiene sus ideas y cada estructura acompañará al dirigente que considere oportuno”, señaló.

El dirigente evitó inclinarse públicamente por un candidato presidencial, aunque dejó en claro quiénes hoy están en carrera. “Los que han dicho públicamente que quieren ser candidatos son dos: Kicillof y Uñac”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de que aparezcan otros nombres más adelante.

En esa línea, también respaldó la idea de una interna abierta a nivel nacional, una propuesta que viene impulsando el exgobernador sanjuanino. “No hay ningún problema. La interna va a movilizar, que es lo fundamental, como sucedió en otras épocas dentro del movimiento nacional justicialista”, aseguró.

Las declaraciones de Rodríguez llegan en un momento donde el PJ nacional atraviesa un fuerte debate interno sobre liderazgo, reconstrucción partidaria y el rol que tendrá el sindicalismo en el armado electoral rumbo al 2027. Desde San Juan, el jefe de UPCN dejó en claro que el movimiento obrero quiere volver a ocupar un lugar central en esa discusión.

Dato

Andrés Rodríguez encabeza el Congreso nacional de UPCN que por primera vez se realiza en San Juan.