El Hospital Marcial Quiroga puso en marcha el Programa de Detección Temprana de Cáncer de Pulmón, una iniciativa gratuita destinada a personas con antecedentes de tabaquismo dentro del grupo de mayor riesgo. La propuesta busca fortalecer la prevención y el diagnóstico precoz, fundamentales para mejorar los resultados terapéuticos.

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad oncológica a nivel mundial y, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

El programa incorpora tomografías de tórax de baja dosis, un estudio rápido, gratuito y con mínima radiación, recomendado internacionalmente para la detección precoz.

“Generar políticas activas de prevención y diagnóstico temprano es esencial para cuidar a nuestra comunidad. Este programa refleja el compromiso del Hospital Marcial Quiroga con la salud pública y con la reducción del impacto del cáncer de pulmón en la provincia”, afirmó Diego Basualdo, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax.

La convocatoria está dirigida a personas de 55 a 75 años que fumen actualmente o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. En caso de dudas sobre los criterios de inclusión, el equipo médico evaluará cada situación de manera individual.

Para acceder al turno, se debe completar un breve formulario en el sitio del programa. Posteriormente, el personal se comunicará vía WhatsApp para asignar día y horario. Todos los estudios se realizan en el Hospital Marcial Quiroga sin costo para el paciente.

El programa cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye Cirugía de Tórax, Diagnóstico por Imágenes, Neumonología, Oncología, Anatomía Patológica, Enfermería y Atención Primaria, garantizando un circuito asistencial integral y eficiente.

Con esta iniciativa, el Hospital Marcial Quiroga reafirma su compromiso con la prevención y la detección temprana, buscando reducir el impacto del cáncer de pulmón en la población sanjuanina.