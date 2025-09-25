El reconocido intérprete volvió a ser noticia en la esfera digital, y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico. El actor, que carga con una fama de galán y conquistador serial de corazones, no pudo evitar reaccionar a la más reciente fotografía publicada por su colega en Instagram. Rápidamente, esta acción se convirtió en tema de debate entre sus millones de seguidores.

La actriz que deslumbró con la publicación se mostró con un vestido de color lila, un tono que actualmente marca tendencia en la moda internacional. La prenda resaltaba su figura gracias a un diseño que presentaba fruncidos en el torso y enmarcaba su cintura. Con una pose relajada, ella sonrió, logrando un aire juvenil y elegante al mismo tiempo, lo que conquistó a quienes la siguen. Su look ha sido calificado por muchos como uno de los más acertados de la temporada.

Publicidad

Entre la marea de comentarios y reacciones, el "me gusta" del chileno fue el que más sorprendió. El actor dejó su huella digital ante millones de testigos, lo que inmediatamente despertó especulaciones sobre la complicidad entre ambos. Mientras algunos usuarios bromearon con la idea de que la estrella no puede evitar mostrarse como un auténtico Don Juan, otros decidieron interpretar la acción como una simple muestra de admiración y respeto hacia su colega.