El mensaje de Adesanya sobre el show de Francis Ngannou ante Tyson Fury

Israel Adesanya quedó tan impresionado como el resto del mundo por el derribo de Francis Ngannou a Tyson Fury. El dos veces campeón de Peso Mediano de UFC tuvo asientos en primera fila para el debut boxístico del africano contra el británico, después de haber sido parte de la caminata del mismo hacia el ring en Riad, Arabia Saudita. Eso significaba que estaba lo suficientemente cerca como para sentir las ondas de la caída del "Rey Gitano" en el tercer asalto.

En su canal de YouTube, Adesanya destacó: "No estaba anotando la pelea porque estaba en la zona. Estaba balanceándome y tejiendo. ¿Sabes cuando ves pelear a alguien que te importa? No eres más que 'espaguetis de mamá', sudorosos, así que solo estaba viendo la pelea. Se estaba defendiendo, estaba bien, estaba haciendo las cosas en las que estaban trabajando detrás del escenario. Después de la caída perdí la mierda. Simplemente lo perdimos. Yo y Junior Dos Santos estábamos arriba y abajo, y yo solo, fue solo un momento".

"Es casi como si estuviera destinado a suceder. No sé si eso tiene sentido. Estaba destinado a suceder, la caída. La forma en que me derribó. Y luego hacer eso frente a él. Acabo de perder la cabeza. No sabía qué era qué después de eso. Pensé que Ngannou había ganado, pero pensé que era una pelea reñida, pero sentí que si estabas en la arena, si estabas mirando, cuando ves una pelea sabes quién ganó. Solo sabes quién ganó. Realmente no estaba marcando la pelea, ya sabes, incluso ellos dos lo saben", sostuvo Israel.

Más palabras de Adesanya

Además, "The Last Stylebender" dijo: "Sabes quién gana una pelea, porque estás ahí con esa persona y aquellos que te están mirando. Pero luego desconfiaba mucho de los jueces, simplemente sabía que el boxeo iba a ser boxeo. No digo que las MMA no lo tengan también, pero imagina... He estado allí antes, puedo identificarme, así que lo sabía. No tenía confianza en los jueces, porque sabía que para un tipo sin peleas de boxeo que llegara allí en su primera pelea de boxeo, ni siquiera como amateur, y venciera al actual campeón lineal, a los burócratas del boxeo no les gustaría eso".

"Antes de esta pelea, nadie quería ver a Francis boxear a nadie. Dijeron: 'Él no tiene ninguna posibilidad, nunca'. Ahora que es una superestrella, todo el mundo dirá: "Por supuesto, pelea con mi chico". ¿Qué quiero ver? No lo he pensado, para ser honesto, pero lo primero que quiero verlo es en MMA. ¿Con quien? No sé. No estaba pensando tan lejos. Pero si hay algo... porque me gusta pelear. Me gusta el boxeo de Francis, es emocionante, sí, pero digo que lo pongan con... no lo sé, joder, no pensé con tanta antelación. Solo quiero verlo usar todas las malditas extremidades", sentenció Israel Adesanya.