El River de Eduardo Coudet se prepara para un mercado de pases que promete ser movido. A pesar de la reciente y dolorosa derrota en la final frente a Belgrano, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico coinciden en que el diagnóstico sobre el plantel es anterior al resultado en Córdoba: el equipo necesita una reestructuración profunda. Tras un semestre turbulento e irregular, el "Millonario" se encamina hacia una limpieza importante.

Una lista con más de diez nombres

El boceto interno que manejan en Núñez es claro y extenso. Son más de diez los futbolistas que, por diversas razones —falta de minutos, bajo rendimiento, el fin de un ciclo o la necesidad de realizar una venta que beneficie al club—, tienen un pie afuera de la institución.

El nombre que más resuena es el de Juan Fernando Quintero. La incertidumbre sobre su continuidad, alimentada por los dichos de su representante sobre la búsqueda de la felicidad profesional, se acrecentó tras los pocos minutos disputados en la final. El colombiano integra la nómina de aquellos que podrían emigrar y parece tener las horas contadas en el club.

Los casos de venta y los que perdieron terreno

La depuración se divide claramente en grupos. Por un lado, están los juveniles y jugadores con proyección como Ian Subiabre, Lautaro Rivero, Santiago Lencina y Facundo Colidio. En estos casos, la dirigencia busca concretar ventas importantes que saneen las arcas del club, considerando que su rendimiento ha tenido altibajos en los últimos tiempos.

Por otro lado, se encuentran los futbolistas que han dejado de ser prioridad tanto en la etapa final de Marcelo Gallardo como en la actual gestión de Coudet. La nómina incluye a Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Maximiliano Salas.

El desafío de recuperar la inversión

Especial atención requieren los casos de Castaño y Salas. Ambos llegaron a River con inversiones millonarias, 14 y 9 millones de dólares respectivamente, pero hoy su presente deportivo es complejo y están lejos de ser piezas clave. El desafío para la directiva será intentar acercar ofertas que permitan, al menos, recuperar parte de ese capital, aunque son conscientes de que el mercado actual dificulta alcanzar esas cifras.

El futuro inmediato de todos estos jugadores no depende solo de la voluntad del club, sino de lo que dicte el mercado de pases. Mientras tanto, en Núñez ya trabajan en los perfiles de los refuerzos que llegarán para darle una nueva cara a un plantel que, post Mundial, buscará recuperar su lugar de privilegio en el fútbol argentino.