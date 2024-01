El Mono Burgos explotó contra Diego Simeone tras la derrota del "Aleti" ante Real Madrid

Tras la derrota del “Aleti” ante el Real Madrid, el Mono Burgos, quien fue el segundo entrenador de Diego Simeone, no pudo contener su enojo. Cabe destacar que Germán estuvo junto a Pablo desde el 2011 hasta el 2020. En el encuentro que se dio por las semifinales de la Supercopa de España, el "Merengue" venció 5 - 3 a su clásico rival. De esta forma, el "Colchonero" se quedó afuera nuevamente perdiendo contra la Casa Blanca.

Luego de la derrota, el Mono Burgos no dejó pasar el momento para dar su parecer. Durante una entrevista en Fútbol en Movistar Plus+, el exentrenador de 54 años de Newell's Old Boys y Aris de Tesalónica criticó la actitud del equipo colchonero: "Sí, estoy muy caliente... Es un equipo, el partido más allá de la táctica y la estrategia... Un equipo va buscando dos pasos más adelante y un equipo que busca dos y tres pasos para atrás".

Durante la prórroga, el Atlético de Madrid, aparentemente agotado físicamente, adoptó una posición defensiva para intentar contener al equipo rival, y Simeone terminó el partido con siete jugadores en posición defensiva (Savic, Giménez, Hermoso, Azpilicueta, Nahuel Molina y Javi Galán). Frente a ello, El Mono Burgos señaló: "Esta es la diferencia que hace que el Real Madrid se lleve la victoria".

Más declaraciones de El Mono Burgos

El Mono Burgos, también exentrenador asistente de Simeone en Racing de Avellaneda, profundizó en su análisis sobre la derrota, apuntando a la configuración defensiva del equipo: "Lo que pienso es que está recibiendo muchos goles jugando con cinco atrás. Tanto en 5-3-2 como en 5-4-1, con lo que termina y también le meten otro gol. Son muchos goles para tener cinco defensas. Eso es lo que está pasando. Son cinco defensas para tres jugadores con los que llegaba el Madrid. El Madrid tenía poca gente dentro del área, la tenía alrededor".

El Atlético de Madrid no había logrado cinco goles en un partido oficial desde septiembre de 2011. Fue un 5-0 contra el Barcelona en Liga y Simeone todavía no había llegado al banquillo rojiblanco. El “Cholo” se mostró autocrítico y comentó: "Seguramente el entrenador no trabaja de la mejor manera para que el equipo defienda mejor". Sin lugar a duda, la derrota del “Aleti” ha generado debate y autocrítica dentro del equipo y entre sus exentrenadores.