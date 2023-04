El "nuevo Messi": la ilusión del "Diablito" Echeverri en la Selección Argentina

La imagen de Claudio Echeverri, apodado el "Diablito", es cada vez más recurrente en las redes sociales. El "nuevo Messi" de la Selección Argentina dialogó con TyC Sports y dejó emocionantes palabras. Cabe recordar que el combinado nacional tendrá otro duro compromiso este lunes 17 de abril, cuando choque con Paraguay a las 17 horas. Además, el jueves 20 hará lo propio con Ecuador y culminará su participación el domingo 23, en el clásico ante Brasil.

"Estoy muy tranquilo. Ayer hablé con mi familia sobre este tema porque me pasan muchas cosas siendo tan chico. Como que siento mucha presión de la gente y tengo que convivir con eso. A veces me estresa o me cansa, por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que la verdad que es un montón, pero estoy muy bien acompañado. Estoy muy contento también", fue lo que partió diciendo Echeverri.

Publicidad

Además, el "Diablito" también aprovechó la instancia para mostrar su humildad y felicidad por el presente que atraviesa: "Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice ‘tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí’, pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los pies sobre la tierra

Por otra parte, luego de lo que fue el triunfo por 2 a 1 ante Venezuela, y con la Selección liderando la Fase Final del Sudamericano Sub 17, el futbolista de River Plate dio a conocer cómo vivió el partido: "Fue un partido muy difícil, contra un rival muy difícil también. No jugamos como lo hicimos siempre porque nos presionaron arriba. Pero conseguimos un triunfo muy importante".

"Se nos complicó, pero estamos cerca del primer objetivo que tenemos todos. El primer objetivo es clasificar, y después ir a buscar el título. El último partido es contra Brasil, así que será muy lindo", sentenció el "Diablito" Echeverri. Sin lugar a dudas, los ojos del país entero están puestos sobre él y su talento, ya que muchas personas aseguran que es el "nuevo Messi" de la Selección Argentina.