El Parque Presidente Sarmiento actualizó sus horarios de visitas guiadas con el objetivo de facilitar el acceso del público y fortalecer las actividades de educación ambiental en uno de los principales espacios naturales de la provincia.

Según informaron desde el área de Ambiente, los recorridos se realizan de martes a domingos y feriados, en dos turnos: por la mañana de 8:30 a 12:30 y por la tarde de 14:30 a 17 horas.

La propuesta está destinada tanto al público general como a instituciones educativas, con el objetivo de promover el conocimiento de la biodiversidad local, la conservación del ambiente y las prácticas sostenibles a través de experiencias directas en la naturaleza.

Para el caso de escuelas y grupos organizados, se requiere solicitar turno previo mediante WhatsApp al 264-4468982 (solo mensajes), lo que permite coordinar los recorridos y garantizar una experiencia adecuada para cada visita.

El parque, ubicado en el departamento Zonda, es un área natural protegida de gran valor ecológico que conserva ecosistemas terrestres y acuáticos, además de ser hábitat de numerosas especies de flora y fauna, incluidas aves migratorias.

Con esta iniciativa, el espacio se consolida como un punto clave para la educación, el turismo y la concientización ambiental en San Juan, acercando a la comunidad a su patrimonio natural.