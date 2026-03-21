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El Parque Sarmiento cuenta con nuevos horarios para visitas guiadas
POR REDACCIÓN
El Parque Presidente Sarmiento actualizó sus horarios de visitas guiadas con el objetivo de facilitar el acceso del público y fortalecer las actividades de educación ambiental en uno de los principales espacios naturales de la provincia.
Según informaron desde el área de Ambiente, los recorridos se realizan de martes a domingos y feriados, en dos turnos: por la mañana de 8:30 a 12:30 y por la tarde de 14:30 a 17 horas.
La propuesta está destinada tanto al público general como a instituciones educativas, con el objetivo de promover el conocimiento de la biodiversidad local, la conservación del ambiente y las prácticas sostenibles a través de experiencias directas en la naturaleza.
Para el caso de escuelas y grupos organizados, se requiere solicitar turno previo mediante WhatsApp al 264-4468982 (solo mensajes), lo que permite coordinar los recorridos y garantizar una experiencia adecuada para cada visita.
El parque, ubicado en el departamento Zonda, es un área natural protegida de gran valor ecológico que conserva ecosistemas terrestres y acuáticos, además de ser hábitat de numerosas especies de flora y fauna, incluidas aves migratorias.
Con esta iniciativa, el espacio se consolida como un punto clave para la educación, el turismo y la concientización ambiental en San Juan, acercando a la comunidad a su patrimonio natural.