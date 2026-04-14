El paso a paso de una marquise de chocolate muy sabrosa
La marquise de chocolate es un "clásico de la pastelería" que sobresale por su "textura húmeda, profunda y bien sabrosa". Al no contener harina se obtiene una "consistencia suave y concentrada" convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean algo sin gluten pero "con carácter".
Esta variante es "fácil de preparar en casa" y funciona muy bien para servir en porciones a seis comensales. El postre se puede acompañar con "crema batida", frutas frescas o un "toque de cacao espolvoreado".
Los ingredientes necesarios incluyen sesenta y cinco gramos de manteca, ocho yemas, trescientos gramos de azúcar y dos gramos de sal fina. También se utilizan doscientos cuarenta gramos de chocolate semiamargo, ocho claras y doscientos centímetros cúbicos de crema batida opcional.
Para el molde se emplea harina de arroz y cacao amargo. La preparación requiere un recipiente de veinticuatro centímetros de diámetro enmantecado con papel manteca en la base. El mismo debe ser nuevamente enmantecado y espolvoreado con la mezcla de arroz y cacao.
El procedimiento inicia al precalentar el horno a temperatura media y derretir el chocolate picado junto con la manteca en microondas en intervalos de treinta segundos o baño maría. Luego se baten las yemas con una tercera parte del azúcar para después integrar el chocolate derretido.
En otro recipiente se baten las claras a nieve incorporando el resto del azúcar en forma de lluvia cuando estén espumosas. La integración final se realiza en dos o tres partes con movimientos envolventes antes de volcar la mezcla al molde. El horneado se extiende de treinta y cinco a cuarenta minutos. Finalmente se debe dejar enfriar y desmoldar para "servir con crema batida" en una mesa dulce.