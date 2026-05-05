El patentamiento de vehículos en San Juan registró un crecimiento interanual durante abril y desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina destacaron el desempeño del sector. Javier Fornasari, representante de Acara San Juan, analizó la situación y sostuvo que el comportamiento responde a un proceso que se viene consolidando en los últimos meses.

Según detalló Fornasari a DIARIO HUARPE, “en abril de 2025 se patentaron 601 vehículos en la provincia, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra ascendió a 678 unidades, lo que representa un incremento del 12,8%”. Además, agregó que “estos números ubican a San Juan en el puesto 14 a nivel nacional en cantidad de patentamientos”.

El dato marca una diferencia concreta en el ritmo de inscripciones y refleja un mayor movimiento dentro del sector automotor. Desde el entorno de concesionarios señalaron que el crecimiento no responde a un único factor, sino a una combinación de variables que permitieron sostener el nivel de operaciones durante los últimos meses.

Un proceso sostenido

Fornasari remarcó que el comportamiento del mercado no es aislado. “Este aumento es sostenido y responde a un proceso que venimos observando desde hace varios meses. A pesar de la situación económica, el nivel de patentamientos ha sido bastante bueno en el último tiempo”, expresó.

En esa línea, explicó que uno de los elementos clave fue la regularización en la entrega de unidades, lo que permitió concretar operaciones que anteriormente se encontraban demoradas. A esto se sumó una demanda que, si bien se mantiene cautelosa, continúa activa dentro del mercado local.

Desde el sector indicaron que el acceso a distintas herramientas de financiamiento también tuvo incidencia en el crecimiento del patentamiento. Planes de pago, promociones y alternativas de crédito facilitaron el acceso a vehículos, impactando directamente en el número de inscripciones.

Además, destacaron que ciertos segmentos mostraron un mayor dinamismo, especialmente aquellos vinculados a utilitarios y vehículos de trabajo, que suelen tener una demanda más estable incluso en contextos económicos complejos. Esto contribuyó a sostener el volumen general de patentamientos.

Contexto y proyecciones

Si bien el escenario económico continúa siendo un factor determinante, en el sector consideran que los niveles actuales reflejan una cierta estabilidad en la actividad. La evolución de variables como la inflación, los ingresos y el acceso al crédito seguirá siendo clave para definir el comportamiento del mercado en los próximos meses.

“Hay cautela, pero también expectativas de que esta tendencia pueda mantenerse”, señalaron desde el sector, en referencia a lo que podría ocurrir en el corto plazo. En este contexto, el desafío será sostener el ritmo de patentamientos sin perder el equilibrio frente a un escenario que aún presenta incertidumbre.

El crecimiento en los patentamientos también tiene un efecto directo en la actividad económica vinculada al sector automotor en la provincia. Concesionarias, registros y servicios asociados muestran un mayor nivel de movimiento, lo que genera un efecto dinamizador en distintas áreas. Este escenario, aunque condicionado por el contexto general, permite sostener el empleo y la actividad en un rubro que históricamente tiene peso dentro de la economía local.