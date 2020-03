El "Peca" Jofré: "Hay que cuidarse para salir de esto"

En el ambiente del fútbol si decimos Pablo Jofré tal vez no muchos sepan quién es, pero si lo mencionamos por su sobrenombre, "Peca", entonces seguro se lo reconoce.

El jugador, que hizo las inferiores en San Martín y llegó a jugar en la Primera B Nacional con la camiseta del Verdinegro, luego pasó por el Atlético Trinidad en el Argentino B y por su buena producción llamó la atención de Desamparados. Después volvió al dueño de su pase, San Martín, pero como no tuvo continuidad, se fue a jugar la B Nacional en Brown de Puerto Madryn. Luego regresó a San Juan para jugar en el Federal A con la camiseta de Unión de Villa Krause y luego, otra vez se calzó la casaca del Víbora hasta la actualidad: ya lleva 3 temporadas seguidas y hoy es uno de los titulares indiscutidos en el equipo de Nazareno Godoy.

El "Peca" dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE para contar cómo sobrelleva la cuarentena total decretada en el país para luchar contra el coronavirus.

-¿Qué te parece la decisión que tomó el Gobierno?

-Estoy muy de acuerdo, porque veo las cosas que pasan en Italia y España donde está muy complicado todo y, si nosotros no hubiéramos tomado conciencia tal vez estaríamos igual que ellos. Aunque recién estamos empezando ese proceso. Ojalá que podamos combatirlo entre todos y combatirlo significa estar en tu casa, encerrado, sin salir, reflexionar, en afianzar más tus cosas, prestarle más atención a tu familia.

-¿Cómo es la rutina de cuarentena?

-Me levanto en las mañanas, desayuno, para mí es infaltable el mate. Estoy atento al grupo del club porque el profe -Ezequiel Avellaneda- nos manda todas las noches la rutina para hacer al otro día, esa rutina la tenemos que hacer en pocos metros porque no hay mucho espacio y debemos arreglarnos para hacer todo lo que nos pide. En eso debemos agradecerle al profe porque no es fácil armar una rutina donde no tenés espacio. Hacemos aeróbico, potencia y un poco de todo, muy exigente porque dura entre 50 minutos y 1 hora 10 minutos. Eso permite mantenernos bien físicamente. Mientras hago la rutina, escucho música".

-¿Y el resto del día?

-Me hago de comer porque vivo solo. Como estoy separado tuve que hacer una nota con mi abogada para poder traer a mi hijo Bastian, pasamos mucho tiempo juntos, jugamos a las cartas, le estoy enseñando a jugar a la escoba... él quiere que le enseñe a jugar al truco, pero es muy chiquito, apenas tiene 5 añitos. Por ahí duermo una horita y media de siesta, como a las 5 de la tarde me preparo otra vez el mate. A media tarde me pongo a hacer cosas de la casa, a limpiar, a ordenar todo. Así vamos llevando el día a día. Se hace difícil pero hay que cuidarse para salir de esto.