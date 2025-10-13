El pedido de la mamá del nene que fue atropellado en Calle 5 y Lemos

La comunidad de Rawson se ha movilizado en respuesta al accidente de tránsito que dejó grave a un niño de 11 años. El hecho ocurrió el domingo por la tarde en la intersección de las Calle 5 y Lemos, cuando el menor circulaba en bicicleta acompañado de su padre. Testigos del incidente relataron que una falla mecánica en la bicicleta provocó el bloqueo de una rueda, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo y la caída del niño sobre la calzada. En ese momento pasaba una camioneta Ford EcoSport conducida por una mujer, quien intentó frenar sin poder evitar el impacto.

Como consecuencia del accidente, el menor sufrió múltiples lesiones, incluyendo politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano. Fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo observación médica permanente.

Ante la crítica situación del niño, familiares y amigos han realizado un llamado solidario a la comunidad. Solicitan específicamente la colaboración de 10 dadores de sangre con grupo O positivo o A positivo, quienes pueden acudir al Instituto de Hemoterapia de San Juan durante la mañana. Paralelamente, se ha organizado una cadena de oración para acompañar el proceso de recuperación del menor, reflejando la respuesta colectiva ante este suceso.