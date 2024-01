El gobernador Marcelo Orrego publicó un video en sus redes con motivo del arribo de los Reyes Magos. Les pidió por toda la gente de San Juan, revalorizó a los niños y niñas de la provincia, al tiempo que deseó un mejor futuro en este año.

Antes de arrancar, una persona le acercó un papel y una lapicera a Orrego para que escriba sus pedidos a los Reyes. “Le pediría que todos los niños que viven en San Juan tengan esa hermosa posibilidad de disfrutar de su infancia, San Juan tiene un mejor futuro si nosotros trabajamos con mucha educación, con mucha cultura y, por supuesto, con mucho amor”, expresó el mandatario.

“Vamos a tener posibilidades los sanjuaninos de enfrentar estos momentos difíciles y encontrar ese camino que lo va a marcar Dios. Él nos va a ayudar para encontrar un futuro mejor”, continuó expresando en su video.

Más adelante, se refirió a lo que pediría desde el punto de vista personal y esto dijo: “Yo siempre le pido lo mismo todas las noche cuando me voy a acostar: es pedirle a Dios que me ayuda a tomar decisiones correctas, que me den sabiduría, en estos tiempos que no son sencillos. Pero estoy seguro de que si los problemas que tenemos los enfrentamos todos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar los sanjuaninos”.

"Un saludos a todos y a disfrutar mucho el día de mañana, sobre todos a los más pequeños. Hay que disfrutar también de la vida y que Dios los bendiga siempre", finalizó.