Un niño de apenas dos años, identificado como I.M.L.H. fue salvajemente atacado por un perro raza pitbull en el Barrio Conjunto V, en el departamento Caucete. Producto del ataque, el pequeño terminó con el cuero cabelludo desprendido y fue intervenido quirúrgicamente, por lo que está en terapia intensiva. Según comentaron fuentes policiales, el can no tenía el chip que deben tener los perros potencialmente peligrosos en San Juan. La legislación prevé en estos casos castigos como multas o cárcel para los dueños de los animales que sean entendidos dentro de esta categoría y no cumplan con los requisitos correspondientes. En este caso, un hombre de apellido Marín deberá responder ante la Justicia.

La Ley 2.190, de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, popularmente llamada Ley Lara por el caso de la niña que motivó la sanción de la misma, se sancionó en la provincia en el 2020. Desde ese momento, los perros que cumplen con ciertas características amenazantes para las personas y otros animales debían cumplir con la colocación de un chip, la colocación de vacunas y su inscripción en un registro provincial. En este sentido, en el caso del nene de dos años atacado por un perro mestizo con pitbull en el barrio Conjunto V de Caucete, según la ley, el dueño deberá hacer frente a un castigo por no haber cumplido con la misma.

El perro que mordió al bebé de dos años. Foto: Gentileza.

Según plantea la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos, los dueños que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados deberán ser penados con $15.000 de multa o más, 15 días de prisión o bien la realización de tareas comunitarias.

Por el momento, el Juzgado de Paz de Caucete le labró un acta a Marín por el incumplimiento de la reglamentación relacionada con el perro y de las medidas de seguridad pertinentes para evitar el ataque. Además, lo investigan penalmente.

Un antecedente de cárcel

Brian Emanuel Silva Rojas, el dueño del perro que atacó y mató a Lara Agüero el 14 de agosto del 2020, estuvo preso durante 17 días. El hombre salió libre el 30 de octubre del mismo hecho.

Lara Aguero murió el 14 de agosto del 2020 por un ataque de un pitbull. Foto: Gentileza.

Silva Rojas estaba imputado de homicidio culposo, ya que se planteó que no tuvo control sobre su perro y el ataque no fue a propósito. Después de un juicio que duró cerca de dos años, la Justicia procesó el pasado 11 de mayo al principal acusado por tal calificación.

De esta manera, Silva Rojas no fue a la cárcel, pero le trabaron un embargo por un millón de pesos.