El Presidente de BKFC explicó cómo Conor McGregor se convirtió en propietario de la empresa

La unión del presidente de BKFC, David Feldman y Conor McGregor sucedió el sábado. Hablando en la transmisión de BKFC KnuckleMania 4, el Presidente de la empresa lanzó un paquete de video de "The Notorious" expresando que él, junto con su promoción McGregor Sports and Entertainment, ahora es copropietario. Por eso, el antes mencionado dejó en claro cómo se dieron las cosas.

"Ahora es propietario de BKFC con nosotros y vamos a llevar esta maldita cosa hasta la cima", fue lo que comenzó diciendo Feldman en la conferencia de prensa posterior a la pelea. "Vino a nuestro evento (en dos días se cumplirá un año hace) en Denver. Saltó al ring, llamó a Mike Perry divertido y una cosa llevó a la otra. Nos asociamos con su cerveza, para su cerveza negra irlandesa, y ellos se convirtieron en nuestro patrocinador", agregó.

Publicidad

Por otra parte, David mencionó: "Se enamoró de esto. Tuvimos algunas conversaciones increíbles, ya intercambiamos algunas ideas geniales. Fue gracioso, le estaba diciendo a mi esposa: 'Me moría por que Conor McGregor me llamara y ahora el tipo no deja de llamarme'. Es increíble. Pero está muy entusiasmado con esto. Realmente creo que lo lleva al siguiente nivel".

Conor McGregor es noticia mundial

"Escuche, Dana White tiene un gigante en UFC. Conor McGregor ciertamente mueve la aguja para ellos, pero White tiene mucho éxito sin McGregor, no es que esté peleando por nosotros. Sólo digo, pero ¿como él promociona nuestro producto para nosotros? ¿Quién sabe?", aseveró el Presidente de la compañía de boxeo sin guantes, en relación al SEO de la empresa líder en el mundo de las MMA.

Para sentenciar, David Feldman aseveró: "Probablemente estés un poco enojado, tu estrella número uno va a hablar de una empresa diferente, por lo que probablemente no estés muy contento con eso. Pero él no está preocupado por nosotros. Todavía no". Sin dudas, el anuncio de Conor McGregor ha revolucionado el planeta de las Artes Marciales Mixtas.