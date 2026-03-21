La respuesta de las sanjuaninas superó cualquier previsión oficial. En apenas dos días, el programa Mujeres + logró cubrir la totalidad de sus vacantes, alcanzando las 400 inscriptas. Ante esta alta demanda, la organización decidió finalizar el proceso de anotación de manera anticipada.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, nació con el objetivo de brindar herramientas, capacitación y redes de contención para mujeres en diferentes etapas de su desarrollo profesional. El trabajo articulado entre la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios y la Agencia Calidad San Juan dio sus frutos rápidamente, agotando los cupos previstos para esta etapa.

El gran atractivo del programa reside en su propuesta integral. Las beneficiarias podrán acceder a: créditos de hasta $2.500.000, con un esquema de devolución en doce cuotas y tres meses de gracia, capacitaciones técnicas a través de talleres especializados y mentorías personalizadas a cargo de mujeres con amplia trayectoria en el mundo empresarial, quienes guiarán a las emprendedoras para alcanzar sus objetivos.

Tras el cierre de las inscripciones, comenzará la etapa de evaluación y puesta en marcha de las mentorías. El programa busca no solo inyectar capital en los proyectos liderados por mujeres, sino también fortalecer sus capacidades de gestión y liderazgo mediante el intercambio de experiencias con perfiles consolidados en el sector productivo local.

Con este marco de participación masiva, Mujeres + se posiciona como una de las herramientas de fomento más dinámicas de la gestión actual, reflejando la fuerte impronta emprendedora de las mujeres en toda la provincia.