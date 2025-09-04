Provinciales > Pronóstico
El pronóstico del tiempo para San Juan del 4 y 5 de septiembre
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan correspondiente a los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025, anticipando condiciones atmosféricas estables con predominio de nubosidad y vientos de intensidad moderada, sin probabilidad de precipitaciones.
Para la jornada del jueves 4, se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana, que evolucionará a mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas registrarán una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con una sensación térmica estable acorde a los valores reales. El viento será un factor relevante, con intensidades entre 13 y 22 km/h provenientes del sector sur durante todo el día, incrementándose durante la noche hasta rangos entre 23 y 31 km/h. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la mañana.
El viernes 5 continuará con similar patrón de nubosidad, iniciando con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, para tornar a parcialmente nublado por la tarde y finalizar con cielos algo nublados durante la noche. La temperatura mínima descenderá levemente a 4°C en la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 13°C durante la tarde. El viento presentará un cambio en su dirección, rotando del sur al noroeste por la mañana, luego al noreste por la tarde y finalizando en el sudeste durante la noche, con velocidades disminuyendo a un rango entre 7 y 22 km/h, sin pronóstico de ráfagas significativas.
Se ha emitido una solicitud de colaboración ciudadana para localizar a José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años que fue visto por última vez el 02 de septiembre de 2025. Al momento de su extravío, conducía una camioneta Fiat Strada Adventure 1.6 de color negro, identificada con el dominio NFK-644.
