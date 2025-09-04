El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan correspondiente a los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025, anticipando condiciones atmosféricas estables con predominio de nubosidad y vientos de intensidad moderada, sin probabilidad de precipitaciones.

Para la jornada del jueves 4, se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana, que evolucionará a mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas registrarán una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con una sensación térmica estable acorde a los valores reales. El viento será un factor relevante, con intensidades entre 13 y 22 km/h provenientes del sector sur durante todo el día, incrementándose durante la noche hasta rangos entre 23 y 31 km/h. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la mañana.

El viernes 5 continuará con similar patrón de nubosidad, iniciando con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, para tornar a parcialmente nublado por la tarde y finalizar con cielos algo nublados durante la noche. La temperatura mínima descenderá levemente a 4°C en la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 13°C durante la tarde. El viento presentará un cambio en su dirección, rotando del sur al noroeste por la mañana, luego al noreste por la tarde y finalizando en el sudeste durante la noche, con velocidades disminuyendo a un rango entre 7 y 22 km/h, sin pronóstico de ráfagas significativas.