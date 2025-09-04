San Juan se prepara para ser parte de la historia deportiva nacional con su participación en los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), un evento sin precedentes que tendrá lugar en septiembre de 2025. El anuncio oficial, realizado por el Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (Copar) y el Comité Organizador local, confirma que Rosario, ciudad de Santa Fe, será la sede principal de esta gran fiesta del deporte.

Los juegos están programados para disputarse entre el 09 y el 14 de septiembre de 2025, y contarán con la participación de 3.000 atletas provenientes de las 24 provincias argentinas, incluyendo a San Juan. Este evento se consolidará como el máximo evento multideportivo argentino, con una frecuencia cuatrianual, coincidiendo con el inicio de cada ciclo olímpico. Además, servirá como una antesala crucial para los Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026.

Publicidad

Una de las características más destacadas de esta primera edición es que por primera vez en la historia del país, los deportes olímpicos y paralímpicos compartirán calendario y escenarios. En total, se disputarán 58 disciplinas deportivas, de las cuales 41 serán olímpicas y 17 paralímpicas. Diez de estas disciplinas, como atletismo, natación, ciclismo, judo, remo o tenis de mesa, coincidirán en competencias simultáneas, promoviendo un deporte argentino inclusivo y federal.

Las sedes principales para estos juegos serán Rosario, Santa Fe y Rafaela, que contarán con diversas subsedes. En Rosario, se utilizarán espacios emblemáticos como el Hipódromo, el Estadio Municipal, el Club Provincial y el Parque Independencia, este último será el corazón de los Juegos y albergará un Fan Fest sobre bulevar Oroño como punto de encuentro para el público. Santa Fe tendrá como sede la Laguna Setúbal, mientras que Rafaela contará con el Velódromo, Autódromo y el Circuito de Ruta 34.