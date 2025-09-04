El Ensamble Barroco se presentará el próximo sábado 6 de septiembre a las 21 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario con su espectáculo "Pequeños Mundos". La propuesta musical ofrece un recorrido por obras del siglo XVIII interpretadas con instrumentos de la época y una perspectiva contemporánea.

El concierto incluirá piezas de compositores como Telemann, Locatelli, Pergolesi, Barrière y extractos de "Las Indias Galantes" de Rameau, representativas del repertorio barroco para formaciones instrumentales reducidas. La dirección musical estará a cargo de Laura Lanzi, quien también participará como cellista, acompañada por un grupo de músicos especializados en violín, viola da gamba, contrabajo, clave, flauta y percusión.

El elenco se complementará con la participación de artistas invitados de reconocida trayectoria, entre ellos la mezzosoprano Marta Bilska, la soprano Monika Skowrron, el tenor Octavio Sosa, el bajo Luis Pulenta, la cellista Cecilia Pérez y un cuarteto de violinistas integrado por Sol Aranguez, Brisa Aranguez, Ánhuar Manzur y Valentina Vera.

Las entradas generales tienen un valor de $8.000 y se encuentran a la venta en la boletería del teatro, con horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14. También están disponibles mediante la plataforma virtual TuEntrada.com. El espectáculo está planteado como una experiencia sensorial que combina rigor histórico e interpretación actualizada de la música barroca.