José Pekerman, el "alma mater" de Lionel Scaloni y exentrenador de la Selección Argentina, ha sorprendido al vaticinar a Franco Mastantuono como el sucesor de Lionel Messi en la Albiceleste.

Sus palabras resonaron con fuerza en el ámbito futbolístico: "Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste", afirmó en diálogo con DSports Radio.

El presente de Franco Mastantuono es innegable y sigue en ascenso constante. Luego de su explosión en River Plate y un pase millonario al Real Madrid, el joven talento ha sido convocado para los cruces de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Bolivia. Su debut oficial con la Selección se produjo en junio pasado, en la victoria frente a Chile, y desde entonces no ha dejado de cosechar elogios. El tanto marcado en el último Superclásico y su rápida adaptación en España lo han posicionado en el centro de todas las miradas. De hecho, ya es titular en el Real Madrid.

Las declaraciones de Pekerman se suman a las de Lionel Scaloni, quien siempre ha reconocido a José como su gran maestro. El actual director técnico de la Selección Argentina ha expresado su admiración por la adaptación del juvenil al Real Madrid, señalando que "lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro", refiriéndose tanto a Mastantuono como a Nico Paz.

En este contexto de recambio generacional, Pekerman también se refirió al capitán histórico de la Selección. Lionel Messi ha confirmado que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina. Al respecto, el exseleccionador aseguró que "va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha".

Pekerman, además, compartió un recuerdo sobre el primer llamado de Messi a la Selección: "No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors".