El próximo lunes 15 iniciará el juicio contra los policías que le dieron una golpiza a un albañil
POR REDACCIÓN
La Justicia de San Juan pondrá en el banquillo a tres policías de la Comisaría 20ª de Angaco a partir del próximo lunes 15 de septiembre de 2025, en un juicio que busca esclarecer un grave caso de apremios ilegales. Los efectivos están acusados de propinar una brutal golpiza a un albañil de 45 años.
La víctima, Armando Vázquez Calderón, relató que en la madrugada del 20 de abril de 2024, tras compartir un asado con amigos, tomó la decisión responsable de detenerse a un costado de calle Nacional, en Angaco, al no sentirse en condiciones de conducir. Sin embargo, cerca de las 4 de la mañana, su tranquilidad fue interrumpida cuando dos policías lo despertaron y le exigieron continuar su camino.
Según su declaración, al negarse a seguir, comenzó un forcejeo que culminó con Vázquez en el suelo, donde uno de los uniformados le propinó varias patadas. La situación escaló aún más, ya que la investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que las agresiones continuaron dentro del patrullero. Como resultado de la brutalidad, Vázquez Calderón sufrió cortes profundos en un pómulo y en una ceja.
La acusación formalizada por el fiscal Nicolás Schiattino (UFI Delitos Especiales) señala directamente a dos agentes por las agresiones. El agente Matías Francisco Durán fue identificado como el responsable de golpearlo en el suelo, mientras que el cabo Maximilian o Riveros habría continuado con los ataques dentro del móvil. Ambos fueron imputados por apremios ilegales.
En este mismo proceso, la oficial Emilce Pantano enfrenta cargos por falso testimonio, encubrimiento y omisión de deberes. Esto se debe a que, en su declaración, afirmó haber presenciado todo sin notar agresiones, cuando en realidad se encontraba en la comisaría durante el procedimiento y habría ocultado información relevante sobre lo ocurrido.
Los abogados defensores de los policías intentaron desviar la responsabilidad con una contradenuncia contra Vázquez por resistencia a la autoridad, pero esta presentación fue desestimada por la UFI Genérica. Ahora, el fiscal Schiattino solicitará una pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para los acusados.
