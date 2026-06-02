El fútbol mundial tiene un selecto grupo de dueños. Solo ocho selecciones en la historia han logrado alcanzar la cima del deporte tras consagrarse Campeones del Mundo. Se trata de un club exclusivo que representa la élite de la disciplina y donde cada estrella en el escudo narra una epopeya deportiva distinta.

A la cabeza de este ranking se encuentra la Selección de Brasil. La Canarinha no solo es la única que ha logrado celebrar en cinco ocasiones, sino que además se ha transformado en sinónimo de éxito, regalando al mundo leyendas de la talla de Pelé, Garrincha y Ronaldo Nazario, quienes cimentaron el prestigio de un país que vive el fútbol como una religión.

Un escalón por debajo, con cuatro conquistas cada uno, aparecen dos gigantes europeos: Alemania e Italia. Ambas naciones han demostrado una mentalidad ganadora que las mantuvo en la cima durante décadas.

Más atrás, pero con un presente dorado, se ubica Argentina. La Albiceleste, impulsada por la genialidad de dos íconos universales como Diego Maradona y Lionel Messi, ya suma tres títulos mundiales, consolidándose como uno de los máximos exponentes del fútbol sudamericano y mundial.

El listado continúa con países que han dejado una huella imborrable, aunque con menor frecuencia en los podios: Uruguay y Francia, con dos títulos cada uno, representan realidades distintas. Mientras que la Celeste brilló en las primeras ediciones de la competencia, Francia irrumpió con fuerza desde el cierre del siglo XX para convertirse en una potencia actual.

Inglaterra y España, ambas naciones, dueñas de ligas locales potentes y gran tradición, han logrado tocar la gloria máxima en una oportunidad, un hito que sigue siendo el punto más alto de sus respectivas historias futbolísticas.

Este mapa de campeones es, en definitiva, el reflejo de una jerarquía que se construye con talento, estrategia y, sobre todo, con la capacidad de prevalecer en la cita más importante del planeta.

El ranking de las selecciones que ganaron la Copa del Mundo