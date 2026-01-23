El récord que rompió Emma Stone tras ser nominada al Oscar por Bugonia

Emma Stone ha transformado nuevamente el panorama de Hollywood al alcanzar un hito sin precedentes en la historia de los Premios de la Academia. Con 37 años de edad, la actriz obtuvo su séptima nominación al Oscar, estableciéndose como la mujer más joven en llegar a esa marca. En la cronología general de los premios, solo Walt Disney la supera en precocidad, habiéndolo logrado a los 34 años en 1936.

Este reconocimiento histórico se debe principalmente al impacto de "Bugonia", filme que le otorgó una doble candidatura: como mejor actriz principal y como productora en la categoría de mejor película.

Antes de este logro, Stone ya acumulaba cinco nominaciones, habiendo ganado la estatuilla por sus interpretaciones en "La La Land" y "Poor Things". De imponerse en esta edición, se uniría al exclusivo grupo de actrices con tres o más premios Oscar, integrado por Katharine Hepburn, Frances McDormand y Meryl Streep.

En la disputa por el galardón a mejor actriz, Stone comparte terna con Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson y Renate Reinsve. Asimismo, el largometraje consolidó su presencia en la temporada con nominaciones en rubros como guion adaptado y banda sonora original.