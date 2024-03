El "Rey" Pelusa se presenta el próximo sábado 23 de marzo. La cita será en La Meseta, ubicado Abraham Tapia antes de Agustin Gomez. Las entrada se pueden conseguir por EntradaWeb. Las entrada anticipada (limitadas) tienen un valor de $3.000, general en $4.000 y entrada en puerta en $5.000. También se pueden conseguir en Farmacia Echegaray y Hoffman. Esta será la última fecha de los bailes de verano de la Meseta.

Tras más de 45 años de carrera, el "Rey" vuelve a San Juan y habló con DIARIO HUARPE.

Publicidad

Un festejo tras otro

Desde el sábado 26, el “Rey” está celebrando sus 12 años de regreso al país, después de haber estado viviendo en Estados Unidos. Además es el festejo de los 40 años del disco “Pelusa Aquí Está”. Ese álbum será el eje de esta visita a San Juan. “Por supuesto que también va a estar todo el resto de canciones clásicas que suponemos que a la gente de San Juan le pueden llegar a gustar o pueden tener ganas de escuchar”, comentó el cantante.

El “Rey” Pelusa es una institución dentro del cuarteto. Atraviesa generaciones con su música, sobre este recorrido le contó a DIARIO HUARPE: “Muchas veces somos nosotros los que nos olvidamos y en vez de ir por el camino correcto, en este caso, el del gusto de la gente, nos desviamos un poco para ver qué otra cosa somos o nos animamos a hacer. La gente entonces es la que sabe absolutamente lo que quiere, siempre lo supo. Y por supuesto son ellos el 80% de cualquier show, por lo menos de los de Pelusa. Sin ellos no podríamos nada. Esto no es demagogia, es la verdad. Y le digo en voz alta para que los que puedan me escuchen”.

“Realmente el cuarteto es una música muy joven. Es nuestra música y es muy joven aún. Es muy joven todavía. Tiene apenas 70 años y hace apenas, qué sé yo, muy, pero muy poquito tiempo que se fue alguno de los últimos que empezaron con este movimiento. Ahora, después de tanto mirar a los que estaban por delante nuestro, yo me encuentro siendo el que soy, el que está mirado por las generaciones nuevas, las que vienen empujando. Me siento muy feliz de poder estar todavía aquí”, agregó.

El cuarteto, la música de un pueblo que baila

La voz de Pelusa es ordenada. Habla en un tono celebratorio. Sus palabras son musicales. Es una charla distinta así que se permite filosofar sobre el cuarteto, lo popular y los intelectuales. “Brasil tiene sus carnavales, realmente son absolutamente populares, increíblemente populares. En ese momento, cuando llega el tiempo de carnavales, yo creo que la mayoría de los intelectuales, tanto en la música como en la literatura, se dedican a escribir canciones, a escribir letras, poemas, y los músicos a componerla, a agregarle esa parte musical que necesitan. Es una maravilla, porque gente tan pero tan sabionda, que sabe lo que escribe, que ha estudiado para escribir, que ha estudiado para hacer música, para tocar lo que quieren, que ellos se dediquen a eso, a nuestra música, a su música popular, es realmente maravilloso, porque los resultados son increíbles. Yo he escuchado la música de las escuelas de samba, con música de Vinicius, con música de Toquinho. Así que eso me gustaría para nuestra música, poder conseguir la atención de nuestros intelectuales, y darle lo que ella merece, más calidad, más profundidad, poesía. Sería maravilloso. Bueno, sería como pintar, sería exactamente como pintar nuestra aldea, ¿no? Pinta tu aldea y serás reconocido mundialmente. Eso me gustaría, me encantaría”.

Publicidad

Por último, detrás de esos vidrios redondos, un prócer el música nacional reflexiona algo que es conocido a voces: el cuarteto es un apostolado, una vocación.

“Los músicos cuartetos tenemos una forma de ser que es como que nosotros estamos convencidos que si nos pica el asunto de la música, del cuarteto en este caso, tenemos y vamos a hacer lo imposible para llegar a donde queremos. Aunque no lleguemos, por supuesto, porque no todo el mundo llega. Pero hacer lo imposible para continuar haciendo nuestra música o para comenzar haciendo nuestra música. Yo creo que todo, todo más o menos, en mayor o menor medida, lo tenemos. Un ejemplo es, un cuartetero puede vender su auto, su bicicleta y, qué sé yo, su cama también. Para poder continuar con lo que ama. Así somos. Pero si un cuartetero se tiene que ir a vivir a Buenos Aires, se tiene que ir a vivir a San Juan, se tiene que venir a vivir de cualquier punto del país a Córdoba. Lo hace, lo va a hacer”.

Quien quiera seguir aprovechando de su “excelencia”, sepa que el “Rey” pisará tierra sanjuanina.