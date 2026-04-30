La Confederación General del Trabajo (CGT) marcha este jueves a Plaza de Mayo con fuertes críticas al Gobierno nacional y en rechazo a la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei. La movilización, convocada en la antesala del Día del Trabajador, tiene como objetivo central visibilizar el malestar sindical por la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y los cambios en la legislación laboral.

La concentración principal está prevista para las 15, aunque desde el mediodía comenzaron a reunirse columnas sindicales y organizaciones sociales en distintos puntos del centro porteño. Se espera una convocatoria masiva, con participación de gremios, movimientos sociales y sectores políticos opositores.

Durante el acto central, los dirigentes de la CGT leerán un documento con críticas al rumbo económico del Gobierno y a la reforma laboral, a la que consideran regresiva en términos de derechos. Además, se plantearán reclamos vinculados a la defensa del salario, el empleo y las condiciones laborales.

La protesta también apunta a mostrar capacidad de movilización y presión sindical en un contexto de creciente conflictividad. Desde la central obrera no descartan la posibilidad de avanzar con nuevas medidas de fuerza, incluido un eventual paro general, si no hay cambios en la política económica.

En paralelo, el Gobierno desplegó un operativo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires con controles y vallados en los accesos al centro, ante la magnitud de la convocatoria.

La marcha se realiza en un escenario de tensión entre el oficialismo y el movimiento sindical, atravesado por el debate de la reforma laboral y el impacto de las políticas económicas en los ingresos de los trabajadores.