El sanjuanino Flaqué largará tercero en el Top Race este domingo en El Zonda

La mística de la "Quebrada Rugiente" jugó a favor del representante de San Juan. Fabián Flaqué, a bordo del auto del equipo Octanos Competición, cumplió una destacada actuación este sábado al finalizar tercero en la sesión clasificatoria de la segunda fecha del Top Race 2026.

Flaqué registró un tiempo de 1m20s088, quedando a 0s653 del poleman, Marcelo Ciarrocchi. El piloto local aprovechó al máximo el conocimiento del trazado de 3.240 metros, manteniéndose durante toda la tanda como uno de los protagonistas principales y logrando meterse en el lote de los tres más rápidos, justo por detrás del marplatense Diego Verriello.

Ciarrocchi, el más veloz

El líder del campeonato, Marcelo Ciarrocchi, ratificó el potencial de su Ford asistido por el Halcón Motorsport. Con una vuelta de 1m19s435, el cordobés le sacó casi medio segundo de diferencia a sus perseguidores inmediatos, demostrando por qué manda en la tabla general.

La jornada no estuvo exenta de dramatismo. La sesión debió interrumpirse durante varios minutos debido a un fuerte golpe de Nereo Queijeiro en la zona del "Rulo", lo que obligó al ingreso de los servicios de asistencia. Por fortuna, el piloto no sufrió consecuencias graves, aunque no pudo registrar tiempos. Otro que tuvo complicaciones fue Alejandro Irazusta, quien protagonizó un trompo a la salida del puente.

Todo listo para el domingo

La actividad para Flaqué y el resto del parque automotor continuará mañana domingo en el autódromo sanjuanino. A las 9:40 se realizarán los tanques llenos, mientras que la gran final, pautada a 30 minutos más una vuelta, comenzará a las 11:40.