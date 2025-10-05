El piloto sanjuanino Tobías Martínez, al mando de su Toyota número 107, completó una gran carrera en el circuito de San Nicolás, escenario de una nueva fecha del campeonato de Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino.

Luego de una clasificación difícil, donde finalizó en el puesto 43°, Martínez mostró un notable rendimiento el domingo. En la primera serie, a cinco vueltas, terminó 11° entre 17 competidores, demostrando un buen ritmo y solidez al volante.

Publicidad

En la final, el sanjuanino volvió a destacarse: con una conducción firme y constante, logró avanzar más de veinte lugares, terminando en el puesto 20°, y dejando atrás una jornada sabatina que no había sido favorable. Su desempeño fue valorado por el equipo, que destacó la regularidad y la capacidad de remontada del joven piloto.

El ganador de la carrera fue Agustín Canapino, a bordo de su Chevrolet Camaro, seguido por Matías Rossi con Toyota, mientras que el podio lo completó Julián Santero con su Ford Mustang.

Publicidad

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 2 de noviembre en el circuito Ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Restan tres competencias para el cierre de la temporada 2025, y Martínez buscará continuar escalando posiciones en el campeonato.