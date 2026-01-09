Karina Milei fue a ver la obra de Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió este jueves por la noche a la avenida Corrientes para presenciar la función de ¿Qué somos?, la pieza teatral en la que actúa Guillermo Yanco, pareja de la senadora Patricia Bullrich. El evento marcó la inauguración de la temporada de verano en el Nuevo Teatro La Casona, escenario donde la obra ya se había presentado entre octubre y noviembre del año pasado.

Milei acompañó a Bullrich en una comitiva que incluyó al secretario de Cultura, Leandro Cifelli, y a la sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También estuvo presente Antonio De la Rúa, hijo del ex jefe de Estado Fernando de la Rúa y ex pareja de Shakira.

Publicidad

En la comedia, dirigida por Juan Acosta —artista cercano al sector libertario—, Yanco interpreta a Eduardo, un encargado de edificio con “mirada profunda, palabra justa y mucha verdad”. El personaje es descrito como “un poco metido, muy curioso, con alma de detective y corazón noble”, además de ser “sabio a su manera y con un radar infalible para los chismes del edificio”.

La trama, según la sinopsis de Alternativa Teatral, narra la historia de Silvio y Clemente; el primero busca evitar su casamiento con Belinda mediante disparatadas confusiones. Yanco, quien es abogado, vicepresidente del Museo del Holocausto y codirector del portal Vis á Vis, debutó en las tablas en 2013 con la obra El evento texto.

Publicidad

Respecto a las declaraciones de los protagonistas, Patricia Bullrich se refirió a su pareja en redes sociales como su “gran actor de la calle Corrientes”. Por su parte, Yanco manifestó: “Les cuento que arrancamos el año con la obra ¿Qué somos?, que viene siendo un gran éxito. También celebro Hanukkah, pidiendo especialmente que la luz brille aún más. Por esta Navidad y por la familia argentina".

Finalmente, Juan Acosta definió la propuesta como “pasatista”, en el sentido de que “hace que la gente pueda pasar el tiempo divirtiéndose”. El director agregó: “La risa es sanadora. Es una obra pensada para estar mejor, para que el público salga mejor de lo que llegó, porque la risa es una energía liberadora y, cuando te ponés positivo, todo está bueno”.