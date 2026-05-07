San Juan vive el inicio de la Expo San Juan Minera 2026, un evento calificado por el sector privado como el más importante de los últimos años. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), las expectativas de reactivación son elevadas, entendiendo que el flujo de visitantes generará un movimiento económico vital para la provincia.

“Ha empezado a llegar gente desde el lunes al evento de la feria minera que también tenemos que entender que es la más grande que se va a realizar en los últimos años”, destacó la representante de la asociación Analía Tello a DIARIO HUARPE.

Reservas y horarios extendidos

Debido a que la actividad principal de la feria se concentra durante el día en el predio, los gastronómicos esperan que el consumo fuerte se traslade a la noche. Para afrontar esta demanda, muchos locales han decidido extender sus horarios de cierre (habitualmente a las 22:00) hasta la medianoche.

“Hemos tomado en la política de hacer con reservas, cosas de estar, digamos, acomodados al número que vaya a venir”, explicó Tello, señalando que esta modalidad permite optimizar el personal y los recursos.

La representante de AEHGA enfatizó la necesidad de elevar el estándar de atención para un público calificado. “Expectativas un montón, esperamos que realmente se reactive. Tenemos que mejorar nuestro servicio porque el consumidor que viene es muy exigente y tenemos que estar acorde a la situación”, aseguró.

Además de la comida, la propuesta busca mostrar la identidad local: “con reserva, con menús típicos de San Juan, ofrecer una gastronomía sanjuanina, ofrecer platos para que el el que viene a visitar a San Juan a esta gran feria, también conozca un poquito de nuestra cultura”.

Un sector en alerta por la crisis

A pesar del "veranito" que representa la feria, la realidad cotidiana de los gastronómicos sanjuaninos es crítica. Tello describió un escenario de rentabilidad mínima donde cubrir los costos fijos se ha vuelto una odisea.

“Venimos bastante complejo, venimos con valores muy por debajo del año pasado" expresó con preocupación.

Esta asfixia financiera ha impactado directamente en el empleo. Según la referente, la “reducción de personal” ha sido una medida generalizada entre sus colegas. “Todos hemos reducido el personal a la mínima expresión porque es un valor que hay que afrontar y es un compromiso que tenés que mantener y respetar”, indicó. A este panorama se suma una “gran presión impositiva” que, según Tello, castiga a quien contribuye diariamente: “Esa presión es muy fuerte, hoy pensás dos veces antes de tomar un empleado”.

El desafío de la articulación

Más allá de la minería, la feria se presenta como una oportunidad para traccionar el potencial turístico y gastronómico de toda la provincia. Tello abogó por una integración entre los nuevos desarrollos hoteleros y la oferta culinaria, tanto en el centro como en las afueras.