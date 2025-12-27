El Gobierno consiguió firmar una victoria clave antes de que cierre el año: le dio sanción en el Senado de la Nación al Proyecto de Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. El debate comenzó en el mediodía este viernes y también incluye la discusión del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma del Régimen Penal Tributario y una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La sesión fue extensa dada la amplia cantidad de oradores con la que contó. En detalle, el debate legislativo fue por capítulo. La expectativa está puesta en la votación del segundo capítulo, que incluye el artículo 30, donde se propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología.

Durante la intervención de Patricia Bullrich, la última oradora antes de la votación en general del proyecto de Presupuesto 2026, una serie de funcionarios de la primera plana del Gobierno nacional siguió el debate desde los palcos del recinto en el Senado.

Entre ellos, estuvo el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. También están presentes dos armadores libertarios: el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.