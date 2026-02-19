El expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido este jueves por la Policía del Valle del Támesis en el marco de una investigación por presunta “mala conducta en un cargo público”, en medio de nuevas acusaciones vinculadas al escándalo del financista estadounidense Jeffrey Epstein. El arresto se produjo el día en que el exduque de York cumplía 66 años y reaviva la crisis que arrastra la familia real británica desde que se conocieron sus vínculos con el empresario.

La detención ocurre mientras detectives analizan material incluido en los denominados “archivos Epstein”, donde se investigan posibles contactos y acciones del hermano del rey Carlos III durante el período en que se desempeñó como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. Entre las acusaciones bajo evaluación figura la supuesta entrega de información estatal sensible al financista, condenado por delitos sexuales.

Publicidad

La Policía del Valle del Támesis, con jurisdicción en la zona de Royal Lodge (residencia donde vivía Andrés hasta hace poco) confirmó el arresto y la apertura de una investigación formal. El subjefe de la fuerza, Oliver Wright, indicó que se busca preservar la integridad del proceso mientras se reúnen pruebas y se trabaja con otras agencias.

“Luego de una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”, señaló el funcionario, quien remarcó el interés público del caso y aseguró que habrá actualizaciones cuando corresponda. Al menos cuatro fuerzas policiales británicas confirmaron que revisan informes que podrían vincular al exmiembro de la realeza con Epstein.

Publicidad

En los últimos días, el primer ministro Keir Starmer había señalado que Andrés debía dar explicaciones ante las autoridades por su relación con el financista y recordó que “nadie está por encima de la ley”. La detención se produce en ese contexto y en medio de nuevas revelaciones periodísticas sobre los movimientos de Epstein en el Reino Unido.

Una investigación de la BBC difundida en diciembre reveló que cerca de 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron o partieron de aeropuertos británicos, algunos con mujeres que luego denunciaron haber sido víctimas de abusos. El arresto del exduque de York vuelve a colocar a la monarquía en el centro del escándalo y abre una nueva etapa judicial en un caso que mantiene fuerte impacto político y mediático.