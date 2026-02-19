En medio del paro de la CGT y con Milei en EE.UU., Diputados debate la reforma laboral en una sesión clave

En una jornada decisiva para uno de los proyectos emblemáticos de su gestión, el Gobierno nacional buscará este jueves dar media sanción a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, en medio de un paro general convocado por la CGT y con el presidente Javier Milei fuera del país, participando en una cumbre en Estados Unidos.

La sesión, convocada para las 14:00, se prevé maratónica —con una duración estimada de más de 15 horas— pero el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para aprobar el texto luego de aceptar modificaciones clave que destrabaron el apoyo de sectores de la oposición dialoguista.

El cambio que destrabó el acuerdo

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmó la eliminación del artículo 44 de la iniciativa, aquel que generó mayores resistencias porque permitía a las empresas reducir hasta el 50% del salario de los trabajadores en caso de ausentismo por enfermedad. Este punto había sido cuestionado no solo por la oposición dura sino también por aliados como el PRO y algunos gobernadores.

"El artículo 44 se elimina. Es un cambio que veníamos conversando y que nos permite consolidar los votos necesarios", aseguró Bornoroni en declaraciones previas a la sesión.

En cambio, desde el oficialismo confirmaron que no se modificará ningún aspecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro de los puntos más resistidos por los gremios y sectores de la oposición.

Presencia de funcionarios y ausencias notables

El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo desde temprano en el Congreso conversando con legisladores para aceitar los acuerdos. Se espera que durante el debate se sumen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, tal como ocurrió en la recta final de la discusión en el Senado.

Quien no podrá estar presente es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que acompañó a su hermano a la cumbre inaugural del Board of Peace en Estados Unidos. Tampoco estará la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, abocada a negociar otros proyectos como el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La reforma, a un paso de convertirse en ley

Si la iniciativa es aprobada esta noche en Diputados, el texto deberá regresar al Senado debido a las modificaciones introducidas. La intención del oficialismo es convertirla en ley antes de que finalicen las sesiones extraordinarias. Para eso, Bullrich espera que la Cámara alta pueda tratar el proyecto la semana que viene.

Paro general y clima de tensión

La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de fuerte conflicto social. La CGT confirmó un paro general por 24 horas en rechazo a la reforma laboral, con adhesión masiva en todo el país. La medida afecta servicios esenciales: no hay bancos, trenes, subtes, recolección de residuos ni actividad aeronáutica.

En un hecho significativo, la UTA finalmente se plegó a la protesta a pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, dejando sin colectivos urbanos a gran parte del país. Desde el Gobierno advirtieron que el gremio podría enfrentar consecuencias legales, incluyendo la pérdida de la personería gremial.

Las empresas de transporte habían dejado las unidades listas para circular, pero ante la falta de choferes, el servicio quedó paralizado. "Si no aparecen los conductores no podemos hacer nada. Nos preocupa que el Gobierno nos termine multando", señalaron desde una de las principales cámaras empresarias del sector.

El fantasma del cierre de FATE

La jornada previa a la sesión estuvo atravesada por el anuncio del cierre definitivo de la planta de neumáticos FATE y el despido de sus más de 200 empleados. El presidente Milei sugirió en redes sociales que la compañía eligió estratégicamente la fecha del anuncio para afectar el debate de la reforma.

"¿Conspiranoico yo? Fin", escribió el mandatario en un mensaje aparentemente dirigido al dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla, crítico de la gestión libertaria. Desde el Gobierno señalaron que la empresa arrastraba un plan preventivo de crisis desde 2019, pero cuestionaron que el anuncio se hiciera "justo ahora".

Llamado de la CGT a los diputados

En conferencia de prensa, la central obrera hizo un "llamado a la reflexión" a los legisladores para que tengan "responsabilidad política" y no acompañen el proyecto oficial. "Representan a los trabajadores, que también los votaron", advirtieron.

Con la sesión en marcha y el país parcialmente paralizado, el Gobierno enfrenta una prueba de fuego para uno de sus proyectos centrales, en una jornada que combina tensión social, negociaciones parlamentarias y definiciones políticas de alto voltaje.