Pronóstico del tiempo para San Juan para el jueves 19 y viernes 20 de febrero
El pronóstico del tiempo para San Juan indica que este jueves 19 de febrero de 2026 se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.
Jueves: nubosidad y lluvias por la tarde
La jornada comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura de 27°C durante la mañana. Los vientos soplan del sector sur con una velocidad que oscila entre los 23 y 31 km/h.
Para la tarde, se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación que se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá hasta los 30°C, mientras que el viento continuará del sur con intensidad similar a la mañana. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado pero disminuirá la probabilidad de lluvia (0% a 10%). La temperatura descenderá a 25°C y los vientos del sur se atenuarán, registrándose entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.
Viernes: tormentas aisladas y descenso de temperatura
El pronóstico para el viernes 20 de febrero anticipa condiciones más inestables, especialmente hacia la tarde y la noche.
Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con una temperatura de 18°C. Los vientos serán muy leves, del sector suroeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.
La mañana se presentará parcialmente nublada, con temperatura de 25°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h. Sin probabilidad de lluvias.
Para la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. La temperatura alcanzará los 28°C y los vientos del sur aumentarán su intensidad a 23-31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 42-50 km/h.
Finalmente, durante la noche del viernes continuarán las tormentas aisladas con similar probabilidad de precipitación. La temperatura descenderá a 25°C y los vientos rotarán al sudeste, con velocidades de 7 a 12 km/h.

