El pronóstico del tiempo para San Juan indica que este jueves 19 de febrero de 2026 se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Jueves: nubosidad y lluvias por la tarde

La jornada comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura de 27°C durante la mañana. Los vientos soplan del sector sur con una velocidad que oscila entre los 23 y 31 km/h.

Para la tarde, se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación que se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá hasta los 30°C, mientras que el viento continuará del sur con intensidad similar a la mañana. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado pero disminuirá la probabilidad de lluvia (0% a 10%). La temperatura descenderá a 25°C y los vientos del sur se atenuarán, registrándose entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Viernes: tormentas aisladas y descenso de temperatura

El pronóstico para el viernes 20 de febrero anticipa condiciones más inestables, especialmente hacia la tarde y la noche.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con una temperatura de 18°C. Los vientos serán muy leves, del sector suroeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

La mañana se presentará parcialmente nublada, con temperatura de 25°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h. Sin probabilidad de lluvias.

Para la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. La temperatura alcanzará los 28°C y los vientos del sur aumentarán su intensidad a 23-31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 42-50 km/h.

Finalmente, durante la noche del viernes continuarán las tormentas aisladas con similar probabilidad de precipitación. La temperatura descenderá a 25°C y los vientos rotarán al sudeste, con velocidades de 7 a 12 km/h.