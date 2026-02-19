La Cámara de Diputados tratará este jueves el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado y que el oficialismo busca convertir en ley en una sesión convocada para las 14. La iniciativa introduce modificaciones en indemnizaciones, jornada de trabajo, licencias, convenios colectivos y sistema sindical, además de incentivos para formalizar empleo.

El texto que llegará al recinto mantiene los lineamientos centrales del Ejecutivo, aunque incorpora cambios respecto de la versión original. En las últimas horas, el Gobierno decidió eliminar el artículo que reducía el salario durante las licencias por enfermedad, uno de los puntos más cuestionados por la oposición y sectores aliados, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para su aprobación.

Entre los ejes principales figura la redefinición del esquema de indemnizaciones por despido. El proyecto mantiene el derecho a indemnización sin causa, pero fija que se calculará sobre la mejor remuneración mensual habitual, excluyendo aguinaldo, premios y adicionales extraordinarios. También establece un nuevo criterio de actualización de créditos laborales y crea el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes patronales, para respaldar el pago de indemnizaciones.

La reforma introduce cambios en licencias y controles médicos, con exigencias más estrictas para la certificación de enfermedades y la posibilidad de revisiones médicas a pedido del empleador. Además, habilita acuerdos para implementar bancos de horas, flexibilizar la organización del trabajo, fraccionar vacaciones por acuerdo entre las partes y ampliar modalidades de contratación a tiempo parcial.

En materia salarial, algunos bloques aliados buscan reincorporar la posibilidad de cobrar sueldos a través de billeteras virtuales reguladas por el Banco Central, un punto que genera debate. También se establece la prioridad de convenios por empresa o región sobre los sectoriales nacionales y se fijan condiciones para el ejercicio del derecho a huelga, con niveles mínimos de prestación en servicios esenciales y actividades consideradas trascendentales.

El proyecto incluye además un programa de regularización laboral con condonación de deudas para empleadores que blanqueen trabajadores y un régimen de incentivos a la formalización con reducción de contribuciones patronales. En paralelo, prevé cambios en la Justicia laboral, como topes a honorarios y la equiparación de acuerdos homologados con sentencias firmes.

Con estos cambios, el oficialismo buscará este jueves reunir los apoyos necesarios para aprobar la reforma en Diputados. Si se introducen modificaciones, la iniciativa deberá volver al Senado para su sanción definitiva.