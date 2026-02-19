Al menos diez camiones volcaron en la autopista que conecta las ciudades de Rosario y Córdoba como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento registradas durante el temporal que afectó a la región central del país. El fenómeno obligó a interrumpir el tránsito en distintos sectores y generó demoras en una de las principales vías del corredor productivo.

El episodio ocurrió en medio de un frente de viento intenso que sorprendió a los conductores en plena circulación. Las ráfagas, de gran magnitud, impactaron especialmente en vehículos de gran porte, varios de los cuales quedaron volcados sobre la calzada o en las banquinas, lo que complicó la circulación y obligó a desviar el tránsito.

Personal de bomberos, policía y servicios de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los choferes, retirar las unidades siniestradas y restablecer la seguridad vial. También se montaron operativos preventivos ante el riesgo de nuevos incidentes por la continuidad de los vientos.

Las autoridades recomendaron evitar circular por la autopista hasta que mejoren las condiciones climáticas, ya que la visibilidad se redujo por el polvo en suspensión y persistían ráfagas intensas. En algunos sectores se registraron además árboles caídos y complicaciones en el suministro eléctrico.

El temporal afectó a distintas provincias del centro del país y generó complicaciones logísticas para el transporte de cargas. Aunque no se informaron víctimas fatales, sí hubo daños materiales y demoras en la circulación, en un tramo clave para el tránsito comercial entre la región litoral y el centro argentino.