El Gobierno nacional intentará este jueves aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado, luego de introducir modificaciones para sumar respaldos de sectores aliados y avanzar hacia su sanción definitiva. La sesión especial está prevista para las 14 y el oficialismo confía en reunir los 129 legisladores necesarios para abrir el debate en el recinto.

La iniciativa llega al recinto con cambios respecto del texto original. El oficialismo decidió retirar el artículo que modificaba las licencias por enfermedad y permitía reducir el pago salarial en esos casos, una decisión adoptada “en pos de los consensos” con bloques dialoguistas. La medida fue coordinada por la Casa Rosada y referentes parlamentarios de La Libertad Avanza junto a aliados.

El dictamen de mayoría se obtuvo con apoyo del PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales, entre otros, aunque con disidencias parciales. Sin embargo, persisten diferencias en puntos específicos. Diputados del PRO impulsan incorporar las billeteras virtuales como opción para el cobro de salarios, mientras que sectores provinciales cuestionan la creación del Fondo de Cese Laboral por su eventual impacto en la Anses.

La oposición también presentó dictámenes propios. Unión por la Patria propuso una jornada laboral más corta y la ampliación de licencias parentales, mientras que la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda cuestionaron el proyecto por considerar que recorta derechos laborales.

El tratamiento se dará en paralelo al paro de la CGT, que afecta el transporte y diversas actividades. Si Diputados aprueba el proyecto, la reforma deberá regresar al Senado para su sanción definitiva, un paso que el oficialismo estima podría concretarse a fin de mes.