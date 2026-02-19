El Gobierno convocó a una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para definir nuevos aumentos salariales del personal de empleo doméstico. El encuentro se realizará el martes 24 de febrero a las 11 en la Secretaría de Trabajo y buscará actualizar las remuneraciones del sector tras el último ajuste aplicado a fines de 2025.

La convocatoria se oficializó mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y se da a tres meses de la última revisión de las escalas salariales. En noviembre se había acordado un incremento del 2,7%, distribuido en subas del 1,4% y 1,3%, además del pago de un bono de hasta $14.000 para los trabajadores del sector.

Actualmente, las remuneraciones mensuales del personal doméstico se ubican entre $441.806 y $539.711, según la categoría y la modalidad con o sin retiro. En el caso de quienes cobran por hora, los valores parten desde $3250.

La Comisión de Trabajo en Casas Particulares está integrada por representantes de los trabajadores, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Capital Humano, con la Secretaría de Trabajo a cargo de la coordinación. Ese ámbito es el encargado de fijar los salarios mínimos y condiciones laborales del sector en todo el país.

El personal doméstico se divide en cinco categorías: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, cuidadores de personas y personal para tareas generales. Cada una tiene escalas salariales diferenciadas según si el trabajador reside o no en el domicilio donde presta servicios.

Con la nueva convocatoria, el Gobierno busca acordar un nuevo incremento en un contexto de actualización periódica de salarios para el sector. De alcanzarse un acuerdo, las nuevas escalas impactarán en los sueldos de miles de trabajadores y trabajadoras de casas particulares en todo el país.