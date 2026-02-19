La Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de un aceite de oliva virgen extra falsificado que se vendía como si fuera de la marca Nucete, al considerar que representa un riesgo para la salud pública. La medida fue oficializada mediante la Disposición 510/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas de venta online.

Según informó el organismo, el producto carece de registros sanitarios válidos y presenta un rotulado engañoso. La investigación comenzó tras una denuncia por diferencias entre el envase sospechoso y el original, y fue analizada por el Instituto Nacional de Alimentos, que consultó al elaborador legítimo. La empresa señaló que no fabrica ese producto, desconoce su contenido y que los datos de la etiqueta no corresponden a sus registros.

Publicidad

El aceite utilizaba números de RNE y RNPA que pertenecen a otros productos, lo que confirmó su carácter apócrifo. Además, no se pudo identificar el establecimiento de origen ni garantizar condiciones seguras de elaboración, por lo que la Anmat consideró que no cumple con la normativa del Código Alimentario Argentino y ordenó su retiro inmediato del mercado.

El organismo sanitario explicó que la falta de trazabilidad y de controles sobre su producción impide asegurar la inocuidad del producto, lo que implica un potencial riesgo para los consumidores. En ese marco, notificó a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para retirar las unidades de circulación y difundió imágenes comparativas entre el envase original y el falsificado para facilitar su identificación.

Publicidad

La disposición rige en todo el territorio nacional y prohíbe cualquier etapa de la cadena comercial, desde la elaboración hasta la venta. Las autoridades recomendaron a los consumidores evitar la compra y el consumo del aceite falsificado y denunciar su comercialización si se detecta en góndolas o canales digitales.