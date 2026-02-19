La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este jueves 19 de febrero con el calendario de pagos del mes y habilita nuevas acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en todo el país. Los cobros se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad, de acuerdo con el cronograma oficial.

Este jueves cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 6 y 7. También reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 6, junto con la Tarjeta Alimentar en los casos correspondientes.

En paralelo, acceden al pago los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con DNI terminado en 6, mientras que las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) cobran hoy si su documento finaliza en 5.

El cronograma del día se completa con la acreditación de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad para documentos terminados en 8 y 9. Además, continúan disponibles las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de marzo.

El calendario de ANSES se organiza durante todo febrero según la finalización del DNI de los beneficiarios y contempla jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales. Los pagos se depositan en las cuentas bancarias declaradas por los titulares y pueden retirarse mediante cajeros automáticos o ventanilla bancaria.

El organismo previsional continuará este viernes con el cronograma para el resto de los beneficiarios, mientras que quienes perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar a partir de la semana próxima, también de manera escalonada.