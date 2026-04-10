El Senado de la Nación puso en marcha el proceso para cubrir vacantes en la Justicia al otorgar estado parlamentario a 78 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, en lo que constituye el inicio de un trámite clave para la designación de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

La medida representa la primera etapa de un proceso más amplio que busca cubrir más de 300 cargos vacantes en el sistema judicial, una situación que genera preocupación por el funcionamiento de distintos tribunales y la demora en causas sensibles.

Tras su ingreso formal en la Cámara alta, los pliegos deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos, donde se realizarán audiencias públicas antes de su eventual aprobación en el recinto, tal como establece el procedimiento constitucional para la designación de magistrados.

El paquete incluye postulaciones para juzgados, fiscalías y defensorías, y forma parte de una estrategia del Gobierno para avanzar en la cobertura de vacantes que representan un porcentaje significativo del total de cargos judiciales a nivel nacional.

El tratamiento de estos pliegos se da en un contexto de fuerte negociación política, ya que el oficialismo necesita acuerdos con distintos bloques para lograr las mayorías necesarias en el Senado, donde las designaciones requieren respaldo amplio.

En este escenario, el avance del proceso abre una nueva etapa en la discusión por la conformación del Poder Judicial, con impacto directo en el funcionamiento de la Justicia y en el equilibrio institucional del país.