El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para casi toda la totalidad del territorio de San Juan. El estado de atención se prevé para todos los departamentos de la provincia, menos para una parte de Iglesia y Calingasta. En este contexto, las temperaturas podrían alcanzar una temperatura máxima de 39º, por lo que piden extremar precauciones para que el calor no cause estragos en la gente.

La alerta de nivel amarillo significa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”. En este caso, el fenómeno son las altas temperaturas, que rondarán como máximo 39º y, como mínimo, 25º.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según el SMN, "amarillo" significa que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Por este motivo, se solicitan especiales cuidados para niños y adultos mayores. Las acciones a tomar pueden ser no exponerse al sol en horarios críticos, tomar agua en abundancia, no hacer ejercicio de alto impacto en horas no recomendadas, entre otros.